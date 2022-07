MARANO, ELEZIONI AMMINISTRATIVE: I TORMENTI DEL CENTRODESTRA SUL FUTURO CANDIDATO SINDACO. LA SPACCATURA FAVORIRA’ IL PD?

234 Visite

Riuscirà il centrodestra di Marano a dividersi di nuovo sul candidato sindaco da presentare alle amministrative del 2023? E’ la domanda che, tra il serio e il faceto, si pongono diversi addetti ai lavori. Il centrodestra, che negli ultimi 30 anni ha in una sola occasione guidato il municipio, potrebbe avere buone chance visto che il Comune di Marano è reduce da uno scioglimento per camorra targato centrosinistra ed è stato attraversato dalla bufera giudiziaria che ha coinvolto e ancora coinvolge un ex sindaco (spesso consigliere) di estrema sinistra, ovvero Mauro Bertini.

Il punto è che il centrodestra, allo stato, è spaccato sul nome del futuro candidato sindaco. Da un lato, almeno al momento, c’è il gruppo Cerullo-Perrotta-Pezzella, che pare orientato (insieme con alcuni esponenti della Lega, Licciardi in primis) a sostenere la candidatura dell’ex dirigente comunale Luigi De Biase (foto in basso). Sul nome di De Biase c’è l’apprezzamento dell’ex consigliera Fdi Teresa Giaccio, ma non quella di altri esponenti di Fratelli d’Italia, il partito che maggiormente tira secondo i sondaggi. Il no a De Biase è stato ribadito, o quanto meno ventilato, anche dai referenti locali di Italexit, oggi rappresentato a Marano dagli ex consiglieri Michele Napolano e Brunella Orlando nonché dall’ex segretario cittadino della Lega Luigi Simeoli.

Sempre nel versante di centrodestra, è attesa a giorni la nomina del commissario di Forza Italia, partito che a Marano è fermo da almeno 4-5 anni, ma che a livello di simbolo può sempre avere un discreto riscontro. Circolano in tal senso (ma sono rumors) i nomi dell’imprenditore Antonio Cerullo (nella foto con l’avvocato Rosario Pezzella, colui che sta lavorando per la nomina di Cerullo) e di Luigi Baiano, ex Lega, da qualche tempo avvicinatosi a Catello Maresca, l’ex pm oggi consigliere di opposizione a Napoli. Se la gestione di Forza Italia passerà nelle mani di Cerullo, la candidatura De Biase (che in realtà ha sempre riferito di esser disposto a dare un contributo anche in vesti diverse da quelle di candidato sindaco) avrebbe maggiore peso e sostegno; se dovesse spuntarla Baiano invece, poco persuaso dall’idea di puntare su un ex dirigente comunale, le percentuali scenderebbero e non di poco. Ci sono anche altri due nomi che circolano da tempo, quello del medico Lorenzo Alfè, ex assessore all’inizio degli anni Novanta, già candidato 4 anni fa, e quello di Teresa Giaccio, ex consigliera, nel caso in cui dovesse saltare il progetto De Biase.

Il rischio è che il centrodestra, che sulla carta ha i numeri per ben figurare, si spacchi favorendo in tal modo il centrosinistra e in particolare il Partito democratico, che dovrà sciogliere anch’esso alcuni nodi: punterà su un super carrozzone che vada da Calenda all’estrema sinistra, passando per Italia Viva e al dimaiano Caso, o lavorerà a un progetto politico più circoscritto ma forse più definibile e coerente?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS