Pillole di satira. Camere sciolte. E ora Andrea da Marano cosa farà?

168 Visite

Andrè, e mo? Fine dei giochi: si torna sulla terra dopo oltre 4 anni da parlamentare e componente della commissione nazionale antimafia. Per Andrea Caso, eletto nel 2018 nel periodo di massimo splendore pentastellato e con il vento in poppa, non resta altro che ricominciare. Da dove? Dalla formazione dell’amico Gigino Di Maio. Ma sarà stata una scelta saggia, considerando che i parlamentari, al prossimo giro, diminuiranno di numero e non potendo più contare sul simbolo stellato, quello che un tempo tirava? Lo scopriremo tra qualche settimana. Il 25 settembre si vota. Intanto l’amico Andrea – parlamentare uscente – in questa fase di gestione “corrente” del governo potrà forse essere più presente a Marano, magari trascorrendo un po’ di tempo in compagnia dei suoi “carissimi” commissari…













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS