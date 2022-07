Alto impatto nel Rione Traiano: trovata una pistola

89 Visite

Stamattina gli agenti del Commissariato San Paolo e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dei Vigili del Fuoco, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio al Rione Traiano dove sono state identificate 62 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllati 30 veicoli.

Nel corso dell’attività, in via Tertulliano all’angolo con via Romolo e Remo, gli operatori hanno rinvenuto, nascosta sotto una campana di raccolta del vetro, una pistola Beretta cal. 9, munita di 13 cartucce di cui una camerata, con matricola abrasa; inoltre, lungo la stessa strada, hanno trovato e sequestrato due microcamere installate sulle mura di due edifici e utilizzate per eludere i controlli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS