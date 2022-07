Crisi di governo, Draghi alla Camera per la fiducia. Tra i 5 Stelle è ormai fuga per la poltrona…

119 Visite

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, tenga le sue comunicazioni prima alla Camera e il successivo voto di fiducia e poi in Senato”. È la richiesta fatta dai presidenti dei gruppi di centrosinistra e M5S nel corso della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ora la parola passa ai presidenti Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati che dovranno stabilire l’iter secondo prassi. Cresce il pressing del centrodestra per il voto. In prima linea c’è Giorgia Meloni: “La sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno alle urne. Possono fuggire ma arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italiani”, scrive su Facebook. Matteo Salvini ieri dalla festa della Lega di Osio Sotto dal palco ha ribadito: “Al governo con i fannulloni non ci stiamo più per rispetto vostro, nostro e del presidente Draghi”. È la linea decisa dall’incontro a Villa Certosa con Silvio Berlusconi (“Non si governa più con i 5S, pronti a votare subito“). Ci sono venti di una nuova scissione nel M5S. Lo scontro interno sulla fiducia sta provocando una spaccatura che si consuma nella movimentata assemblea congiunta dei grillini, più volte sospesa, riconvocata e rinviata (oggi l’appuntamento su Zoom è alle 14). Non si esclude l’uscita di 35-40 parlamentari mentre Luigi Di Maio lavora a una scissione bis. Cresce, intanto, l’appello bipartisan dei sindaci per convincere Draghi a restare a Palazzo Chigi: sono oltre mille, si apre uno spiraglio. Giorgia Meloni ieri li ha attaccati (“Mi chiedo se sia corretto” che questi primi cittadini “usino le Istituzioni così senza pudore”), e il sindaco di Firenze Dario Nardella ha replicato (“Mi dispiace che la leader di FdI non noti che tra i firmatari ci sono moltissimi esponenti di centrodestra”). Mario Draghi attende segnali e oggi è ad Algeri, un viaggio confermato nonostante la crisi. L’obiettivo: sostituire l’import dalla Russia e diventare una piattaforma per rifornire i partner.













