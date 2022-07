Spaccio di cocaina, per Esposito cinque mesi e pena sospesa

In data odierna si è tenuta l’udienza per direttissima a carico di Esposito Angelo, tratto in arresto nella giornata di ieri dai Carabinieri di Secondigliano per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Esposito già ad Aprile venne tratto in arresto dal personale della Squadra mobile di Napoli in quanto rinvenuto con ben 15 grammi cocaina pronta per essere smerciata. in quell’occasione Esposito Angelo , difeso dall’esperto avvocato Antonio Cavallo, venne condannato alla pena di 10 mesi di reclusione. Ebbene nella giornata di ieri 17 luglio i carabinieri di Secondigliano hanno nuovamente arrestato l’Esposito per possesso di un cospicuo numero di dosi di cocaina , monitorando, peraltro, anche la fase di scambio della sostanza-cocaina che attesta la finalità dello spaccio. L’Esposito, difeso dall’avvocato Antonio Cavallo, è stato condannato alla pena di mesi 5 di reclusione beneficiando anche della pena sospesa pena irrogata dal Giudice della 5 sez. del Tribunale di Napoli nonostante il prefato risulti avere numerosi precedenti di polizia, carichi pendenti e condanne già subite sebbene non ancora definitive.