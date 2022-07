Calvizzano, l’europarlamentare Adinolfi incontra i cittadini e i rappresentanti locali di Forza Italia

Ieri sera a Calvizzano, presso la Sala Convegni del ristorante โ€œda Salvatoreโ€, ๐—น’๐—ข๐—ป.๐—น๐—ฒ ๐—œ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—”๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ผ๐—น๐—ณ๐—ถ, ๐—˜๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ ๐—œ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐—น ๐—ด๐—ฟ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ “๐—ฃ๐—ฃ๐—˜” ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—˜๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ผ, ha incontrato i responsabili di zona del partito e la cittadinanza . Durante lโ€™evento il coordinatore ๐€๐ฏ๐ฏ.๐Ž๐ฌ๐œ๐š๐ซ ๐๐ข๐ฌ๐š๐ง๐ข – Assessore alle politiche sociali del Comune di Calvizzano – la ๐——๐—ผ๐˜๐˜.๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ต๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐—ฒ responsabile dei progetti di zona ed il ๐——๐—ผ๐˜๐˜.๐—š๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ถ ๐——๐—ฒ๐—น ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ฒ, vice coordinatore assieme al Consigliere di maggioranza ๐†๐ข๐จ๐ฏ๐š๐ง๐ง๐š ๐๐ข๐š๐ง๐œ๐จ hanno illustrato le iniziative che Forza Italia intende proporre sul Territorio. Come espressamente riferito dallโ€™On.le Isabella Adinolfi: โ€œoccorre necessariamente accorciare le distanze tra la politica ed i cittadini, essere presenti sui territori in maniera propositiva e coinvolgente, al fine di preparare i nostri giovani in maniera adeguata al confronto con gli altri paesi dellโ€™Unione Europeaโ€. In rappresentanza delle Istituzioni il Sindaco ๐ƒ๐ซ ๐†๐ข๐š๐œ๐จ๐ฆ๐จ ๐๐ข๐ซ๐จ๐ณ๐ณ๐ข ed il ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐ž๐ซ๐ž ๐Œ๐ž๐ญ๐ซ๐จ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐š๐ง๐จ ๐‹๐ฎ๐œ๐ข๐š๐ง๐จ ๐๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข . Grazie a tutti gli intervenuti . Il coordinatore Avv. Oscar Pisani #opportunitร #unitineuropa #progettisulterritorio