Anzio, 26 enne ucciso in un locale: il padre accoltella due buttafuori davanti al commissariato

Gli agenti del commissariato di Anzio hanno bloccato il padre del 26enne Leonardo Muratovic, ucciso a coltellate nella notte, dopo che l’uomo aveva colpito, sempre con un coltello, proprio davanti al commissariato, due buttafuori, 30 e 57 anni, che lavorano nel locale dove è scoppiata la rissa. In base a quanto si apprende i due sono stati trasportati in ospedale ed erano stati convocati dalla polizia proprio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio avviata dalla Procura di Velletri. Omicidio nella zona della movida di Anzio. Un ragazzo di 26 anni, è stato trovato agonizzante nella notte di sabato in riviera Mallozzi di Ponente, in centro. È stato trafitto da una coltellata al petto ed è deceduto sull’ambulanza del 118 che lo stava trasportando all’ospedale della cittadina costiera. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Anzio e della Squadra mobile. Rilievi della Scientifica nel presunto luogo dell’aggressione. Si cerca anche con le telecamere di sicurezza cosa sia accaduto alle 2 circa mentre nella zona c’erano tantissimi ragazzi fuori e dentro i locali notturni.