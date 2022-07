REGIONE CAMPANIA: SOTTOSCRITTO ACCORDO TRA UNCEM E SVIMAR

66 Visite

“Oggi, come Presidente della Prima Commissione Permanente, ho presieduto alla sottoscrizione di un importante protocollo d’intesa tra l’Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM) e SVIMAR, l’Associazione per lo sviluppo delle aree interne del mezzogiorno d’Italia”. Così Giuseppe Sommese, a margine della iniziativa che ha avuto luogo alla presenza di numerosi amministratori locali ed esponenti delle associazioni.

“Gli Enti Locali hanno un’importanza strategica fondamentale, soprattutto nel mezzogiorno, mai come in questo momento. Le nostre comunità vanno protette e preservate dalle crisi in atto.

Sono promotore, insieme ad altri, di una legge regionale contro lo spopolamento dei piccoli comuni, per la promozione delle attività produttive con lo stanziamento di importanti risorse.

Dobbiamo anche fare in modo che del PNRR non vada sprecato nulla: è una responsabilità che dobbiamo assumere in questo tempo, guardando i nostri figli negli occhi.

Per questo, come Azione, abbiamo proposto una norma che garantisca il massimo supporto tecnico agli Enti locali, attraverso lo stanziamento di risorse per consentire ai comuni e alle regioni di assumere dipendenti e dirigenti extra organico a tempo determinato per seguire i procedimenti relativi al PNRR, esternalizzare il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”)

Andiamo avanti su questa strada senza risparmiarci. Il futuro è nelle nostre mani”.

