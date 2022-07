Polizia Locale Napoli, controlli mercato Canzanella e Codice della strada Sanità

La Polizia Locale di Napoli in riscontro alle numerose segnalazioni ricevute, ha effettuato, negli ultimi giorni, numerosi interventi di controllo presso il Mercato Canzanella di Via Metastasio.

Gli Agenti della U.O. Fuorigrotta hanno verificato il regolare esercizio di n. 50 attività commerciali del mercatino e inoltre effettuato verifiche nell’ambito del rispetto delle norme del Codice della Strada. Da tali verifiche sono scaturiti 6 verbali per assenza della copertura assicurativa con i conseguenziali sequestri amministrativi dei veicoli, 16 verbali per veicoli non sottoposti alla revisione periodica, 5 verbali per guida senza avere al seguito i documenti di circolazione e 8 verbali per guida con patente scaduta. I controlli hanno riguardato anche i numerosi veicoli abbandonati nei pressi dell’area mercatale con il prelievo a mezzo carri gru di 50 carcasse di veicoli.

Nel quartiere Sanità Agenti motorizzati del Gruppo Intervento Territoriale e del locale Commissariato di P.S. hanno sottoposto a controllo n. 39 veicoli e 47 persone rilevando 13 infrazioni per guida con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, 8 infrazioni per guida senza patente e n. 1 conducente di un veicolo sottoposto a sequestro, provvedendo di conseguenza a n. 22 sequestri/fermi amministrativi.