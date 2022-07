CONFERENZA STAMPA FDI SU BILANCIO E PATTO PER NAPOLI

88 Visite

“Bilancio e Patto per Napoli, le scelte sbagliate di Manfredi”. Su questo tema, domani, 14 luglio 2022, alle ore 17,30, presso la Sala Nugnes del Consiglio Comunale di Napoli in via Verdi 35 si terrà una Conferenza Stampa organizzata dal Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli.

Introduce Luigi Rispoli (Direzione Nazionale di FdI), intervengono, Francesco De Simone (Economista – Università degli Studi di Napoli Federico II) e Giorgio Longobardi (Consigliere comunale di FdI di Napoli). Conclude Sergio Rastrelli, Coordinatore cittadino Fdi di Napoli.













