Marano, vicenda stadio: le sentinelle mariane lanciano un appello al deputato Caso. “Faccia qualcosa”

161 Visite

L’associazione delle Sentinelle Mariane della parrocchia di San Castrese chiede un intervento ad horas del deputato Andrea Caso, cittadino della città di Marano e membro della commissione antimafia, affinché si porti a termine la vergognosa situazione del campo sportivo di Marano – come denunciato anche oggi dal portale Terranostranews – l’unico sfogo e alternativa della città dei ragazzi di Marano. Lo sport è anche uno spazio di cultura per i giovani, visto che Marano è un comune di mala politica, essendo stato sciolto 4 volte per camorra.

Chiediamo un’ intervento ad horas per la soluzione del campo operativo, e non che sia un’arma di promesse elettorali, a pochi mesi dall’elezioni comunali, perché noi saremo vigili e ricorderemo alla città di chi può fare qualcosa alla comunità e chi vuole fare politica per i propri interessi .

Le Sentinelle Mariane sono vicino ai più bisognosi e adesso daremo un contributo anche alla nostra città, con la nostra voce e un grido di speranza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS