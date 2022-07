Giustizia, Conte (Leu), no ad accorpamento Tribunali di Avellino e Benevento

94 Visite

“No all’accorpamento dei Tribunali di Avellino e Benevento: il territorio campano ha già pagato un prezzo alto in termini di riduzione dei presidi giudiziari”. Lo ha detto Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, illustrando una interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia sul tema della geografia giudiziaria, elaborata d’intesa con il deputato del Pd, Umberto Del Basso De Caro.

“La risposta del sottosegretario – commenta l’on. Conte – è stata netta nel negare qualunque intenzione rispetto al paventato accorpamento dei due tribunali campani. Ne prendo atto con soddisfazione ma continueremo a vigilare e a porre, con forza, il tema della giustizia di prossimità che appare indispensabile per un corretto esercizio della finzione sui territori; in Campania, in particolar modo, abbiamo province molto vaste, che hanno bisogno di sedi raggiungibili e praticabili per consentire a operatori della giustizia e ai cittadini un corretto esercizio dei loro diritti. Se si deve andare a una nuova organizzazione della geografia giudiziaria, a dieci anni dalla precedente riforma, lo si deve fare per procedere alla riapertura di Tribunali e sezioni distaccate soppresse, non certo per chiuderne di ulteriori”.













