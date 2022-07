Crisi di governo, Conte: “Risposte da Draghi in tempi stretti”. Di Maio lo attacca ancora

102 Visite

La data del 16 luglio si avvicina: è il giorno in cui il dl Aiuti – che giovedì sarà all’esame del Senato – dovrà essere convertito in legge. I tempi sono stretti, la tensione nella maggioranza è alta, il comportamento del M5S a Palazzo Madama resta ancora un’incognita (dopo la decisione di non votare il decreto alla Camera lunedì) e Giuseppe Conte spera di “ricevere delle pronte risposte” da Mario Draghi il “prima possibile”. E proprio da ciò che dirà il premier il M5S deciderà cosa fare: se restare al governo oppure uscire. Oggi il presidente del Consiglio partecipa alla conferenza stampa con i ministri del Lavoro, Andrea Orlando, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Sul tavolo: cuneo fiscale, la lotta alla precarietà del lavoro e salario minimo. Punto quest’ultimo che sta molto a cuore ai 5S tanto da averlo inserito tra le nove richieste raccolte nel documento che hanno consegnato a Draghi e su cui attendono risposte. Alcune potrebbero già arrivare oggi, in attesa di un nuovo incontro tra avvocato e premier (che intanto ha visto il segretario del Pd, Enrico Letta a Palazzo Chigi).

Anche Luigi Di Maio vuole delle risposte, ma dal suo ex partito. “Noi come governo siamo impegnati sui tre fronti dei salari, della precarietà e del cuneo fiscale, e anche gli incontri che stiamo avendo in questi giorni sono importanti perché battono questi tre tavoli di lavoro. Però dobbiamo lavorare seriamente, M5s dicano se sono dentro o fuori – ha detto il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro – Abbiamo bisogno di stabilità e invece ci troviamo nell’ennesima fibrillazione di governo, nell’ennesima crisi, dove c’è una forza politica, il M5S, che sta generando instabilità e che sta mettendo a repentaglio gli obiettivi che dobbiamo raggiungere per il paese”, il commento dell’ex.













