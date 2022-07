Marano, via Tobagi: un altro disastro. I commissari devono essere rimossi (e per tante ragioni)

162 Visite

Via Tobagi, a Marano, un altro disastro. Per i commissari alla guida dell’ente cittadino va tutto bene e anche per qualche onorevole si starebbero facendo cose buone per la città. Noi non le vediamo, anzi vediamo addirittura un peggioramento su tanti fronti: scarsa trasparenza, situazioni tragicomiche, misteri, come quelli dei compattatori che sarebbero spariti, ma di cui non vi è traccia di denuncia formale. In città è un disastro perenne per acqua, luce, spazzamento e tanto altro. Abusi edilizi, poi, a non finire, non visti o visti con ritardo o non puniti. Le persone perbene devono lottare per far sì che il Ministero mandi via quest triade. Non rimpiangiamo alcun politico, nessuno: vogliamo nuovi commissari.













