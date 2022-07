Odissea Quarto, continui black out elettrici. I nuovi insediamenti abitativi potrebbero essere alla base del disastro

40 Visite

Commercianti e cittadini di Quarto esasperati: da settimane continui black out elettrici, fino a punte di cinque-sei ore di seguito. A nulla sono vale finora le sollecitazioni del sindaco Antonio Sabino, che ha inviato una missiva all’Enel. I guasti si susseguono e diverse attività commerciali sono state costrette a chiudere i battenti o disfarsi di prodotti deperibili. Il titolare di Bufalo Birr, noto locale flegreo, ha preannunciato una denuncia all’autorità giudiziaria. “La luce va via anche sette-otto ore al giorno, i black out sono continui. Sono costrutto a gettare nella spazzatura chili e chili di carne, è una situazione insostenibile ormai”. Ma cosa sta accadendo? Non si esclude che il sovraccarico abitativo degli ultimi, la nascita di insediamenti abitativi (a Quarto è un fiorire di nuove case) abbia finito per ingolfare le vecchie cabine Enel. L’azienda due anni fa aveva preannunciato lavori di potenziamento della rete, ma finora non si sono visti.













