Marano, caso acqua e altro: Borrelli e Di Fenza parlano con i commissari ma alla fine ottengono poco o nulla. Sparizione degli autocompattatori? Ai carabinieri non risulta

Borrelli e Di Fenza incontrano i commissari, ma alla fine se ne vanno con una mano avanti e una indietro. I commissari dicono loro che sarebbero spariti otto autocompattatori, così riferisce Borrelli in un video, ma le forze dell’ordine locali non ne sanno nulla. E’ la solita solfa: i problemi del territorio, senza offesa per nessuno, li conosce solo Terranostranews: abusi, magagne, infedeli, sviste, occupazione di suolo, storia degli impianti idrici, rifiuti e quant’altro. Il resto è aria fritta. “Abbiamo fatto, faremo, diremo”: non ce ne vogliano i due consiglieri regionali, ma le cose stanno diversamente da come vi hanno raccontato.













