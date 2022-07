Marano, le incredibili dichiarazioni dei commissari su acqua (che manca ancora) e camion rifiuti spariti

405 Visite

Ai consiglieri regionali oggi arrivati al Comune, i commissari alla guida del municipio hanno raccontato (sostanzialmente) due cose: che il problema acqua era risolto e invece, pochi minuti dopo l’incontro, l’acqua è andata via per un ennesimo inconveniente elettrico; e che erano spariti alcuni mezzi della ditta che gestisce il servizio rifiuti, aggiungendo che il fatto era stato denunciato alle autorità competenti. Ad oggi, però, come confermato dai carabinieri di Marano non c’è alcuna denuncia formale agli atti. Non è stato rubato alcun camion e sono spariti, come hanno sostenuto i commissari, significa che sono stati dirottati in altri contesti e non dai ladri. E allora ci stanno o non ci stanno questi mezzi? E se non ci sono, se è come dicono i commissari, perché non è stata protocollata la denuncia e perché non è stato rescisso il contratto con la ditta? Misteri.

Ora giudicate voi.













