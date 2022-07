Premio Salvator Mundi, tra i premiati anche Angelo Covino

38 Visite

Premio Salvator Mundi, tra i premiati Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia e Angelo Covino, giornalista del Roma molto noto negli ambienti del giornalismo di Napoli e provincia. Il premio è stato istituito nell’ambito del progetto “Italia in un abbraccio”, ideato e organizzato dalla giornalista Katia La Rosa. E’ stata lei a mettere in relazione diversi mondi: quelli della cultura, dell’arte e dell’informazione. Tutti uniti nel segno della pace e sottoscrittori di un Manifesto per dire no alla guerra e alle barbarie che stanno contrassegnando questo particolare momento storico. All’evento, condotto da Michele Cucuzza, hanno partecipato personaggi di spicco del mondo dell’arte e della comunicazione.

Angelo Covino, maranese, dipendente Inps e firma del Roma, è inserito nella lista dei premiati. Covino ha un lungo curriculum alle sue spalle: è stato cancelliere presso la sede distaccata del tribunale di Napoli a Marano, vigile urbano ed è attualmente un funzionario Inps, ente per il quale svolge difese nelle cause giudiziarie a Napoli nord. Ha svolto, inoltre, il ruolo di sovraordinato presso il Comune di Marano ed è stato insignito di diversi riconoscimenti – tra cui quella di Commendatore della Repubblica – nel corso della sua brillante carriera.













