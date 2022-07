Marano, minacce a dipendenti ufficio tecnico: in archivio il primo round giudiziario tra l’ex consigliere Cerullo e il duo Cerotto-Silvestri. Ecco cosa ha deciso il giudice di Napoli nord

Alle 18.30 il giudice monocratico di Napoli Nord ha dato lettura del dispositivo della sentenza emessa nei confronti dell’ex consigliere comunale Antonio Cerullo (foto in basso), dal 2016 sul banco degli imputati per i reati previsti e puniti dagli artt. 81 e 336 del Codice penale, accusato di aver usato minacce nei confronti dell’Arch. Paola CEROTTO e del geometra Giovanni Silvestri all’epoca dei fatti rispettivamente responsabile dell’urbanistica e istruttore dell’U.T.C. del Comune di Marano. Antonio Cerullo, nella qualità di legale rappresentante della Edil Silvana Sas, secondo la ricostruzione della Procura di Napoli Nord, avrebbe posto in essere una condotta penalmente rilevante in conseguenza della revoca di un PdC avente ad oggetto l’abbattimento e la ricostruzione di un fabbricato fatiscente di via Casa Giarrusso. Sulla vicenda si era già espresso il TAR che aveva accolto il ricorso predisposto dall’Avv. Rosario PEZZELLA (foto in basso). Nonostante che il collegio difensivo abbia diffusamente articolato sulla debolezza degli elementi costitutivi richiamati dall’art. 336 c.p. in relazione ai fatti rappresentanti, il giudice ha parzialmente accolto le richieste degli avvocati Michele Fiorino e Rosario Pezzella ed ha mandato assolto il Cerullo per la posizione Silvestri nel mentre per Cerotto ha condannato l’imputato alla pena di mesi 4 di reclusione oltre alle spese processuali e quelle della parte civile.

“Non ci resta che attendere le motivazioni che saranno depositate nel termine di 90 giorni per comprendere il percorso logico-giuridico prescelto dal giudice anche perché nel capo di imputazione si parla di un medesimo disegno criminoso”, queste le dichiarazioni a caldo dell’avvocato Rosario Pezzella che ha aspettato fino a tardi la lettura del dispositivo: ” glielo dovevo ad Antonio, amico sincero ed affettuoso, sempre presente e disponibile: ho fatto tutto il possibile e farò l’impossibile per far valere la sua non colpevolezza innanzi alla Corte d’Appello” conclude il difensore.