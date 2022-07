L’estate nera del trasporto aereo: ritardi e cancellazioni causa carenza di lavoratori

101 Visite

Dalla Spagna a Francia e Gran Bretagna, i passeggeri devono fare i conti con continui disagi. Non va meglio negli Usa dove il weekend pre 4 luglio ha visto l’annullamento di 1.100 viaggi. Le compagnie e le società di handling aeroportuale che durante la pandemia hanno ridotto gli organici all’osso non riescono a sostituirli e chi è rimasto chiede condizioni di lavoro e stipendi migliori. In Italia, secondo l’Enac, i disagi per ora sono limitati. Ma l’ente non ha potere di intervento sulle low cost che di fatto monopolizzano il mercato













