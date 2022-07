Ancora problemi elettrici a Mugnano, chiude anche la galleria ex Auchan

304 Visite

Ancora un guasto alle cabine elettriche di Mugnano, l’ex galleria commerciale Auchan chiude e clienti (tantissimi) costretti a tornare a casa. A raccontarlo decine di clienti che si erano recati negli spazi del noto centro commerciale. Da giorni si susseguono guasti e interruzioni di natura elettrica nel comune di Mugnano. In ben due occasioni, nei giorni scorsi, in conseguenza dei gravi intoppi, si sono fermati anche gli impianti idrici che alimentano gran parte della provincia e delle isole del golfo. Non sono ancora note le ragioni del guasto e i tempi per la riparazione. La fornitura elettrica mancherebbe, secondo alcuni racconti, già dalle ore 15.













