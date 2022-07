Marmolada, tragedia della domenica: maxi crollo ghiaccio, 6 morti, 8 feriti e 10 dispersi

148 Visite

«Sei morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi». È il bilancio provvisorio del crollo di un enorme seracco sulla Marmolada secondo Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto alla Protezione civile. Il maxi crollo è avvenuto al confine tra Trentino Alto Adige e Veneto. Un importante seracco è crollato nei pressi di Punta Rocca , lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sette al momento i feriti, di cui uno in gravi condizioni.