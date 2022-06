NAPOLI, I SEI ANNI DALLA SCOMPARSA DI BUD SPENCER

94 Visite

Lunedì 27 giugno 2022, ore 12,30 – Sede Real Inside Magazine, via Santa Brigida, 51 Napoli, – Incontro stampa commemorativo a sei anni dalla scomparsa Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe e Carlo Pedersoli, rispettivamente figlio e nipote del noto attore napoletano, il presidente della Commissione Urbanistica con delega alla Toponomastica del Comune di Napoli Massimo Pepe, il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, il delegato del sindaco in materia di industria musicale e audiovisivo Ferdinando Tozzi, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, Gianni Simioli conduttore della trasmissione radiofonica di Radio Marte “La Radiazza” e Massimiliano Rosati del Caffè Gambrinus di Napoli che gli dedicò una specialità pasticciera. Modera il giornalista e scrittore, Alessandro Iovino autore del libro intervista “Grazie Bud”. Previsto un collegamento con l’attore Salvatore Esposito, star di Gomorra, trai più grandi estimatori di Bud Spencer.













