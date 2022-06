Marano, i commissari approvano il bilancio di previsione

61 Visite

Con Delibera numero 44 e con Delibera numero 45, in data 22.06.2022, la Commissione Straordinaria di Marano ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione 2022/2024. L’ente, in precedenza, ovvero lo scorso maggio, aveva approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2021. Allo stato il comune non è strutturalmente deficitario, è in condizione di disavanzo e di dissesto finanziario dal 1 gennaio del 2019.













