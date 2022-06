Bacoli, Savoia: “Dal prossimo anno abbassamento costi mensa scolastica”

61 Visite

“Dicono che Nello Savoia è testardo. Ebbene sì!

Sono molto testardo e finché non ottengo ciò che ritengo giusto, non mi fermo.

E adesso posso ritenermi soddisfatto.

Udite udite: dal nuovo anno scolastico VERRANNO ABBASSATI I COSTI A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA 𝐌𝐄𝐍𝐒𝐀 𝐒𝐂𝐎𝐋𝐀𝐒𝐓𝐈𝐂𝐀!

L’abbiamo chiesto prima che cominciasse la mensa, durante e dopo.

Abbiamo portato in consiglio comunale una mozione per abbassare il prezzo della mensa, che l’amministrazione ha votato contro.

Era impensabile far pagare l’80% dei pasti a carico delle famiglie e solo il 20% a carico del comune, senza alcuno sconto nemmeno dai secondi figli in poi. Immaginate per le famiglie con 2/3 figli, la mensa era una vera e propria rata mensile.

Quando poi quest’amministrazione è stata messa dinnanzi all’evidenza dei fatti, ovvero alle loro spese inutili e futili rispetto a battaglie di civiltà, è tornata sulle nostre posizioni.

L’abbiamo spuntata noi: VITTORIA!

VITTORIA DELLE FAMIGLIE che a ottobre pagheranno MENO!”













