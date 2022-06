UCRAINA, ZELENSKY: LA RUSSIA CI HA RUBATO LA PACE, MA NON CI DISTRUGGERA’

Zelensky: la Russia ci ha rubato la pace, ma non ci distruggerà

“Anche noi, in Ucraina, vorremmo vivere la vita come eravamo abituati e goderci la libertà e questa meravigliosa estate. Ma non possiamo farlo perché è successa la cosa più terribile: la Russia ci ha rubato la pace”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in video collegamento con il Festival di Glastonbury nel Regno Unito, in cui ha fatto pressione sui politici affinché intensifichino l’assistenza all’Ucraina per ristabilire la pace. Lo riporta Ukrinform. “Non lasceremo che la guerra dei russi ci distrugga – ha aggiunto -. Vogliamo fermarla prima che rovini la vita delle persone in altri paesi d’Europa, Africa, Asia, America Latina: ora sono tutti minacciati. Ecco perché mi rivolgo a voi per un sostegno!”. Il pubblico del festival lo ha sostenuto con un forte applauso.