Euforia, ecco il nuovo singolo di Marcello Napolano

Marcello Napolano, in arte Napo, classe 2003 (18 anni), residente a Marano, producer e cantautore italiano.

EUFORIA, il nuovo singolo.

Questo pezzo è nato grazie a un viaggio con i miei amici di liceo. Siamo stati ad Ibiza e rimanere lì per più giorni mi ha trasmesso una carica vitale immensa e costante felicità.

Questo singolo a differenza degli altri due non tratta il tema dell’amore e le sue complicanze, ma ha l’obiettivo di trasmettere energia, inaugurando il periodo più felice dell’anno, l’ESTATE.

Il pezzo è ottimista e vuole segnare un punto di svolta nella nostra vita, dopo gli ultimi anni in cui siamo stati costretti, a causa delle restrizioni, a rimanere chiusi nelle nostre case e a non poter viaggiare.

Euforia è stata prodotta, scritta e cantata da me e narra il bisogno di un ragazzo di liberarsi dalle inutili paranoie quotidiane.

Questo ragazzo vuole essere, citando una parte del testo, “come una roccia nel mare”, ovvero forte e determinato nei confronti delle difficoltà che gli si presentano nella vita.

Non a caso, dato che nel testo viene citata una “roccia nel mare”, le foto della copertina sono state scattate ad Es Vedrà, ovvero una roccia appartenente all’arcipelago delle Isole Baleari in Spagna a 2km da Ibiza.

La canzone mette in contrasto due aspetti del sentirsi euforico, uno reale e uno illusorio. Da un lato vuol dire essere felice, spensierato e quindi spesso può essere segno di una condizione REALE di perfetta salute. Ma capita purtroppo che i giovani per sperimentare questa euforia o, come dicevamo prima, per sconfiggere le paranoie, fanno uso di alcol o di stupefacenti e in questo caso parliamo di una sensazione ILLUSORIA di benessere.

