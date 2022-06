Faida 5 Stelle, anche Fico contro Di Maio: “Rabbia e delusione, non capisco il suo atteggiamento”

107 Visite

Il presidente della Camera, Roberto Fico , commentando le frizioni all’interno del M5s , ha affermato che nel Movimento la reazione è di rabbia e delusione. “Non riesco a comprendere che Luigi Di Maio attacchi il M5s su delle posizioni rispetto alla Nato e all’ Europa che nel Movimento stesso non ci sono e non se ne dibatteva prima – ha evidenziato Fico -. Subiamo una cosa che secondo me è mistificatrice, non aderente alla realtà del M5s rimasto sempre legato a Ue e Nato “.

“Non c’è nessuna lotta tra Conte e Di Maio, semmai è tra Di Maio e il M5s” –

“Non c’è nessun Conte-Di Maio, state sbagliando prospettiva. L’unica cosa che c’è, al massimo, è un contrasto tra il Movimento 5 Stelle e Di Maio. Perché attaccare il M5s su posizioni che non sono in discussione dispiace a tutta la comunità. È questo il punto”, ha sottolineato il presidente della Camera.



“Il M5s non sta attaccando ma si sta difendendo”

– Per Roberto Fico la mossa del ministro degli Esteri è inspiegabile: “Perché attaccare il Movimento e metterlo in fibrillazione in un momento in cui queste cose non sono in discussione?”, si è chiesto. “Mi è incomprensibile e personalmente mi fa anche un po’ dispiacere, e da un punto di vista capisco che la comunità del Movimento quando c’è un’operazione non aderente alla realtà si deve anche difendere, non sta attaccando si sta difendendo da questo”, ha spiegato.



Di Maio verso all’addio al Movimento?

– Se questo è un passo verso l’addio di Di Maio al M5s, il presidente della Camera non fa pronostici. “Io non ho idea né contezza di quello che Luigi fa nella costruzione di altro. Poi se sta costruendo qualcos’altro lo vedremo solo vivendo. A me quello che interessa è lavorare in modo tranquillo e costruttivo nel Movimento 5 Stelle – ha ribadito Fico – e oggi ci sono tanti gruppi di lavoro, c’è un consiglio nazionale, abbiamo i comitati, gli organi funzionanti, stiamo completando l’operatività totale dello statuto che oggi è al 100% operativo perché il Tribunale di Napoli ha rigettato la causa degli ex pentastellati”.