Giugliano, a Poggibonsi passa la Recanatese. Ferraro: “Grazie a tutti per quanto fatto”

Al termine della sconfitta ai calci di rigore contro la Recanatese, sono arrivate le parole del nostro Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Tanto per cominciare faccio i complimenti alla Recanatese per la vittoria. Siamo partiti un po’ contratti, non siamo stati brillantissimi, nel secondo tempo però dopo il pareggio siamo saliti di tono, creando tanto. Avevamo la possibilità di vincerla nei tempi regolamentari, potevamo e dovevamo farcela. Poi si sa, i rigori sono una lotteria, ne abbiamo sbagliati 4, è giusto perdere. Complimenti a Baietti che ci aveva messo nelle migliori condizioni. Va bene così, i ragazzi sono stati fantastici, questo è un anno che resterà sempre nella storia. Voglio ringraziare il presidente, il vicepresidente, tutti i direttori e ogni membro di questo club che ci ha messo nelle migliori condizioni per lavorare. Grazie all’amministrazione comunale e alla città di Giugliano che ci ha fatto vivere emozioni uniche”.













