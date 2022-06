Beffa Giugliano, la Recanatese vince ed è campione d’Italia. Calci di rigore stregati per i gialloblu

155 Visite

Calci di rigore stregati per il Giugliano, va alla Recanatese lo scudetto di serie D. I tempi regolamentari si chiudono con il risultato di 1-1. In avvio di ripresa, i marchigiani passano in vantaggio con Senigagliesi, che si avventa su una corta respinta di Baietti e deposita in rete. La risposta del Giugliano è veemente e al 7′ Scaringella trova il gol del pareggio. Splendida l’azione corale conclusa con l’assist di Zanon e la zampata dell’attaccante gialloblu. Il Giugliano è padrone del campo e gioca in superiorità numerica gli ultimi dieci minuti di gara. Gli uomini di Ferraro, tuttavia, non riescono a trovare la zampata vincente. I tiri dal dischetto danno ragione alla compagine marchigiana. Per i tigrotti segna solo De Rosa. Baietti è bravo, ma fatali si rilevano gli errori di Raffaele e Ciro Poziello, Kyeremateng e Federico Cerone.













