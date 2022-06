Schiano di Visconti: “Amministrative, Fdi le ha affrontate a viso aperto”

133 Visite

“Nell’assenza totale di Lega e Forza Italia, Fratelli d’Italia ha affrontato le elezioni amministrative nei Comuni dell’area metropolitana di Napoli a viso aperto, scendendo in campo con il proprio simbolo nei Comuni più rappresentativi, come Acerra, Portici e Pozzuoli, e puntando su candidati in liste civiche in altri Comuni al di sotto dei quindicimila abitanti: siamo soddisfatti perché abbiamo eletto più di dieci nuovi consiglieri comunali già iscritti al nostro partito o che lo saranno da qui a poco”.

E’ quanto afferma il coordinatore dell’area metropolitana di Napoli di FdI, Michele Schiano Di Visconti.

“In questo modo – continua il capogruppo regionale del partito guidato da Giorgia Meloni – il nostro partito cresce negli enti locali e va ad incrementare quella filiera istituzionale, che è fondamentale sui territori, anche tenuto conto delle oggettive difficoltà di una regione dominata dal sistema messo in campo dal presidente della Regione, e costruisce le sfide politiche del futuro che vedranno FdI sempre più protagonista”.













