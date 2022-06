AMMINISTRATIVE, SOMMESE (AZIONE): “Siamo la sorpresa di queste elezioni. Avanti con il polo riformista”  

189 Visite

“Azione, come è evidente a tutti, è la vera sorpresa di queste elezioni amministrative. Il polo riformista esiste ed è determinante, mentre la debacle dei 5 Stelle è un’ipoteca pesantissima sul futuro del cosiddetto “campo largo” PD-5 Stelle. Noi siamo pronti, tocca al Pd prenderne atto”.

Così in una nota il segretario regionale di Azione in Campania Giuseppe Sommese a margine dei risultati elettorali delle amministrative

“Anche in Campania siamo determinanti. Ad Acerra Azione è il primo partito politico e, con un cartello di liste civiche schierato contro il candidato Pd-5 Stelle, elegge al primo turno Tito D’Errico, un professionista, un medico dal netto profilo riformista.

A Capua la nostra candidata Sindaca Carmela Del Basso ottiene uno straordinario 20,79%. A Pozzuoli siamo al ballottaggio con Luigi Manzoni, che è in vantaggio al primo turno”.

Esprimiamo grande soddisfazione: a pochi mesi dal nostro primo congresso fondativo, in quasi tutti i comuni al voto, con il nostro simbolo o in aggregazioni civiche, eleggiamo amministratori di Azione – aggiunge Sommese.

“Le liste civiche chiaramente riconducibili ad Azione ottengono risultati sorprendenti, talvolta a due cifre. In quasi tutti i comuni al voto superiamo i 5 Stelle e FdI.

Ringraziamo tutti i dirigenti, i candidati, gli attivisti per questo straordinario risultato.

Ma non intendiamo fermarci, siamo già al lavoro in tutta la Campania per aggregare nuove forze, energie, competenze in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Questi risultati ci consegnano una responsabilità: quella di costruire l’alternativa al bipopulismo, il campo riformista che Carlo Calenda ha ben definito “polo della serietà e della concretezza”.













