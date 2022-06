Morte piccola Vittoria, indagata la madre per abbandono di minore

135 Visite

La Procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati Mina, la madre di Vittoria Scarpa, la bimba di 5 anni deceduta in mare sabato pomeriggio; l’ipotesi di reato è di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto per proseguire con le indagini, che mirano a chiarire le circostanze del decesso a partire da quando la piccola si è allontanata dalla mamma e dalla sorellina a quando è stato lanciato l’allarme, fino al ritrovamento del corpo esanime. L’incarico per l’autopsia sarà conferito domani; la causa della morte sarebbe annegamento, anche se al momento non si esclude un malore in acqua.













