Codici: assistenza legale ai clienti dell’agenzia di viaggi di Gragnano, doveroso risarcirli per le vacanze perdute

Ci risiamo. È l’amaro commento che arriva dall’associazione Codici in merito al caso dell’agenzia di viaggi 7D Follow Me di Gragnano (Napoli), diventata improvvisamente famosa per una storia piena di ombre, con la chiusura dell’attività per non meglio precisati motivi economici e con i clienti abbandonati e non rimborsati. Una vicenda che richiama alla mente quella dell’agenzia di viaggi di Trecase (Napoli), che chiuse improvvisamente nel Natale 2020 e che ora è finita in Tribunale.

“Abbiamo attivato il nostro ufficio legale – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – al fine di verificare quanto accaduto e, al tempo stesso, fornire assistenza ai clienti. Sappiamo che la Procura di Torre Annunziata ha avviato un’indagine e siamo pronti a dare il nostro contributo. Dai primi riscontri emergerebbero i contorni della truffa, con centinaia di clienti che hanno pagato per viaggi anche dall’importo considerevole, basti pensare che tra le destinazioni c’è ad esempio Dubai, ma non hanno più notizie della vacanza e dei soldi spesi”.

A far scattare l’allarme, il messaggio pubblicato sui social dall’agenzia di viaggi, che, scusandosi con i clienti, li avvisava che a causa di sopravvenute problematiche finanziarie che non è possibile ad oggi risolvere, non si riuscirà a far fronte agli impegni presi e quindi a garantire i viaggi prenotati.

“Seguiremo da vicino il caso – dichiara Giuseppe Ambrosio, Segretario di Codici Campania –, come abbiamo fatto per la vicenda dell’agenzia di viaggi di Trecase, che ci vede ora impegnati in aula per tutelare le vittime. Questo nuovo caso è la conferma che il settore è fortemente a rischio. A fronte del boom del fai da te, stupisce che siano le agenzie, ovvero quei soggetti che dovrebbero dimostrarsi più attenti nei confronti degli utenti per non lasciarseli sfuggire, a rendersi protagoniste di episodi del genere”.

I clienti che hanno prenotato un viaggio presso l’agenzia di viaggi 7D Follow Me di Gragnano e non hanno più notizie della vacanza e dei soldi spesi possono rivolgersi all’associazione Codici, contattando lo Sportello nazionale al numero 06.55.71.996 e all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org, oppure lo Sportello Campania al numero 081.5297180 e all’indirizzo codici.campania@codici.org.

