MARANO, INSEGUI’ E UCCISE I RAPINATORI: GRECO CONDANNATO 14 ANNI E 4 MESI

193 Visite

Mano pesante del giudice Farina nei confronti di Giuseppe Greco. Il giovane di Marano è stato condannato a 14 anni e 4 mesi di reclusione (omicidio volontario). Un anno fa uccise due rapinatori in via Antica Consolare Campana. Il giovane riferì di esser stato rapinato di un Rolex e di aver poi inseguito – a bordo di una Smart – i due banditi originari di Sant’Antimo. I due furono travolti e nell’impatto persero la vita. Il pubblico ministero aveva chiesto 12 anni di reclusione per Greco, 28 anni, difeso dagli avvocati Poziello e Della Gatta, con il riconoscimento delle attenuanti per la provocazione subita. Attenuante che invece non è stata riconosciuta dal giudice di Napoli nord Farina.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS