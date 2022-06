GIUSTIZIA, RASTRELLI (FDI), REFERENDUM È OCCASIONE IRRIPETIBILE

77 Visite

“Netta separazione fra funzioni giudicanti e requirenti, equa valutazione del lavoro dei magistrati e, quel che più conta, decisa riforma del Csm per fermare finalmente lo strapotere delle correnti”. Così Sergio Rastrelli coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli, sui quesiti referendari che chiameranno domenica prossima gli italiani alle urne.

Per Rastrelli “il referendum è un’occasione irripetibile per cominciare ad avere finalmente una magistratura democratica e trasparente”. “Questo – conclude l’esponente del partito di Giorgia Meloni – è il nostro fortissimo impegno, anche sul fronte referendario, per contribuire a migliorare il pessimo stato di salute della giustizia in Italia”.

