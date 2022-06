JORIT INCONTRA GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO TECNICO GIORDANI-STRIANO DI NAPOLI

105 Visite

Napoli, lunedì 6 giugno 2022, Sala Nitti Istituto Tecnico Giordani-Striano, Via Caravaggio 184, dalle ore 8,45 alle 10,00, Cerimonia conclusiva del Progetto di Street art per l’inclusione sociale “Right between the eyes”. Gli studenti incontrano Jorit sul tema “L’incertezza del futuro”. Con l’artista e la dirigente scolastica Elena De Gregorio, partecipano Lucia Fortini, assessore all’Istruzione della Regione Campania, lo street artist della Fondazione Jorit Corrado Teso, Manuela Capezio e Tiziana Barilà, rispettivamente referenti del progetto per la Regione Campania e l‘istituto Giordani-Striano.













