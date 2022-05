Festa patronale a San Marcellino, arrivano in prestito gli agenti di Casavatore

48 Visite

Ha avuto inizio ieri la Festa Patronale di San Marcellino, che si svolgerà fino al 05

giugno. Il Comando di Polizia Locale di Casavatore e quello di San Marcellino sono diretti dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli.

Per la Festa Patronale, stante l’enorme affluenza il Sindaco del Comune di San Marcellino Anacleto Colombiano, ha richiesto al Sindaco di Casavatore Luigi Maglione l’invio di n. 7 agenti in forza al Comando di Polizia Locale di Casavatore per rinforzare l’organico del Comando. I due Sindaci non hanno sottoscritto un accordo che da ieri al 05 giugno vedrà gli agenti della Polizia Locale di Casavatore prestare servizio durante le fasi cruciali della Festa nel Comune di San Marcellino.













