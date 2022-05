Marano, processo traffici di droga con Roma. Il pentito Di Pierno riferisce su Armando Lubrano e sui summit a casa di Agrillo

505 Visite

Traffici di droga sull’asse Marano-Roma, ieri importante udienza a Napoli nord dove si celebra un processo (rito ordinario, pm Giuseppe Visone) a carico di Armando Lubrano (nella foto) e Celestino De Fenza, entrambi detenuti e ritenuti organici al clan Orlando.

Nella giornata di ieri, davanti al giudice Pacchiarini, è stato ascoltato (in videoconferenza) il collaboratore di giustizia Giacomo Di Pierno. Ecco il suo racconto in relazione alla sua storia criminale, agli imputati, con particolare riferimento a Lubrano, ritenuto un capo indiscusso del sodalizio maranese.

La storia personale e i contatti con Lubrano.

“Mi sono occupato di traffici di droga dal 2001 al 2017-2018. Stupefacenti, hashish, cocaina e marijuana, che venivano importati dalla Spagna e dall’Olanda. Mi occupavo prevalentemente di trasporti e logistica, raramente ho svolto il ruolo di broker. I costi per le operazioni li sostenevo quasi sempre io ed ero io a raccogliere le puntate. Ho interagito, pur non essendo un affiliato, con diversi clan: D’Ausilio di Bagnoli, Polverino, Nuvoletta e Orlando. Prima di entrare in affari con Nuvoletto Antonio (detenuto, ndr), lavoravo per conto della batteria di Mercurio Alfonso (non indagato in questo procedimento, ndr). Con i maranesi ho lavorato poi con Lubrano Armando e un certo “Caramella”, di cui ora mi sfugge il nome. Conobbi Lubrano in un’abitazione dei D’Ausilio, mi chiese se potevo aiutarlo con alcuni “viaggi” e ciò avvenne in seguito alla perdita di alcuni carichi da parte dei maranesi. Chiesi 100 mila euro per organizzare il tutto. A distanza di due o tre mesi, mi ricontattarono e così chiudemmo, per il primo “viaggio”, per 80 mila euro”.

Ancora incontri con Armando.

“Fui arrestato nel 2016 e in quella occasione mi avvalsi della facoltà di rispondere in relazione a una vicenda di traffici di droga con la Sardegna. Quella mia decisione, da quanto appresi in carcere, non era piaciuta a Lubrano, il quale scrisse ad altri detenuti stigmatizzando il mio comportamento. Quando uscii dal carcere chiesi pertanto un incontro con Lubrano che avvenne nell’abitazione della madre di Antonio Agrillo, dove quasi ogni giorno avvenivano incontri tra affiliati e referenti del clan. Non vedevo Armando da almeno 3-4 anni. Mi disse che non era arrabbiato con me: che i camorristi come lui non parlano, non accettano riti abbreviati e affrontano i processi. Io invece, mi disse Armando, ero un commerciante non affiliato e quindi potevo fare altre scelte”.

La cocaina.

“In quell’occasione mi disse se ero disposto a piazzare, vendere cocaina, era necessario in quel periodo incrementare gli introiti per pagare affiliati e famiglie dei detenuti. Io non avevo mai trafficato cocaina per i maranesi in precedenza, anche perché c’era stato il no dei pezzi grossi del clan Polverino, Giuseppe Simioli in primis. Prima di trafficare per Lubrano, avevo lavorato per Nuvoletto, sempre in relazione alla vendita di cocaina ma quelle partite di droga non erano destinate al territorio di Marano. Dal punto di vista lavorativo, Lubrano era un ragazzo in gamba e ha sempre rispettato i patti. I soldi per i traffici che facevamo non li davo direttamente ad Armando, ma ricordo di aver pagato alcune persone che erano alle sue dipendenze o comunque in accordo con lui: Antonio, Peppe e Gianluca in particolare.

I summit a casa di Agrillo.

“Con Agrillo strinsi un ottimo rapporto perché passammo mesi in carcere assieme. Lui mi raccontava tutto. I domiciliari li trascorse prima a casa della madre, a Quarto, poi fu trasferito nella sua abitazione, non distante dalla casa della mamma. La casa della madre era circondata da vedette e gli uomini del clan che lo andavano a trovare, in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, riuscivano a scappare dalla finestra del bagno che affacciava su un altro lato della palazzina. Ricordo che Agrillo ebbe ben 31 segnalazioni per inosservanza della custodia domiciliare. Il magistrato di sorveglianza lo chiamò e gli diede un’ultima possibilità. Mi diceva che questo magistrato era un brav’uomo. In un’occasione, sempre quando era ai domiciliari, riuscì ad andare anche al matrimonio di un affiliato”.

Nel corso della sua deposizione, Di Pierno ha riferito di non conoscere De Fenza.

Secondo la pubblica accusa, il gruppo di Lubrano aveva stretto rapporti (2016-2017) con la paranza capeggiata da Antonio Gala, molto operativa a Roma. Nell’ordinanza di custodia cautelare, oltre ai racconti di Di Pierno, ci sono quelli dei pentiti Giannuzzi, Di Matteo, Di Lanno e Carra.













