Quarto, via Seitolla e acque nere. Capuozzo: dall’ufficio tecnico una risposta per nulla esaustiva

235 Visite

Dopo anni di richieste scritte e interrogazioni consiliari, sulla questione di via Seitolla, una risposta è arrivata.

Una risposta formulata solo perché dovuta, ma che per nulla esaudisce i nostri quesiti.

Ovviamente la risposta non arriva dalla Giunta, che ancora tace, ma dall’ufficio tecnico.

Riscontriamo che per quanto riguarda lo sversamento delle acque nere, i nuovi fabbricati, adiacenti a via Seitolla, hanno adempiuto alla sanatoria solo un mese dopo la nostra interrogazione.

In attesa dell’ agibilità perché la giunta non si degna di rispondere e integrare?

Possibile che solo dopo le nostre interrogazioni qualcuno prenda a carico la questione e chieda i permessi necessari?

Attestato che sono in attesa di autorizzazione, ci chiediamo ora le acque nere dove stanno sversando?

Per avere queste risposte, ma soprattutto per capire se esiste un rischio di inquinamento ambientale, per le falde acquifere cittadine, quanti anni dobbiamo ancora attendere?

L’amministrazione, con a capo il sindaco, continua a fare silenzio e via Seitolla tra l’altro resta ancora interdetta al traffico e continua ad essere un rischio quotidiano per i residenti che la frequentano.

Sindaco nascondersi non significa scaricarsi delle responsabilità, il silenzio per chi amministra equivale a complicità. Dopo 4 anni di proclami non pensi sia arrivata l’ora di concretizzare e fare qualcosa di utile per la città tutta?

Quella di dimetterti, visto che i problemi vanno oltre i selfie, vanno risolti, e voi tutti dimostrate, giorno dopo giorno, che non ne siete capaci.

Rosa Capuozzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS