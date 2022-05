1.732 Visite

Decine di ragazzi della scuola Socrate-Mallardo, che dovevano partire stamani in gita per una località calabra, sono dalle 7.30 ad aspettare la sostituzione di uno dei due pullman risultato non idoneo (sotto il profilo di alcune certificazioni). I controlli sono stati eseguiti dalla polizia municipale. I ragazzi sono partiti alle 10. La ditta ha chiarito gli addebiti contestati.













