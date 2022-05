Marano, in dirittura d’arrivo due importanti processi: vigili e garage Orlando e clan Polverino

661 Visite

Si sono svolte oggi due importanti udienze a Napoli nord, dove sono in dirittura d’arrivo due distinti processi che vedono imputati (per un procedimento) due vigili urbani, accusati di omissione di atti d’ufficio tesi a favorire il clan Orlando (la storia è quella del garage di via De Curtis sorto su un suolo di proprietà del Comune di Napoli), e, in un altro procedimento (per associazione mafiosa) Vincenzo Polverino, Michele Marchesano e Luigi Esposito, nonché Armando Del Core e Ciro Cappuccio, con due dei rispettivi figli.

Per quanto concerne il primo processo, quello che vede coinvolti i vigili Sica e Cerullo, sono state acquisite documentazioni ed è stato disposto il rinvio ad ottobre, quando sarà emessa anche la relativa sentenza.

Per il secondo procedimento si viaggia spediti: dopo l’escussione dei testimoni, si passerà all’esame degli imputati. Prossima udienza a giugno.













