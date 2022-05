559 Visite

Cabina in tilt e (forse) da sostituire: da ore si segnalano disagi in via Borsellino, via Tevere e zone limitrofe. I tecnici Enel sono al lavoro da diverse ore nell’arteria in cui è situata la cabina in panne. Tanti residenti hanno segnalato in redazione il disservizio. I tempi della riparazione non sono ancora noti.













