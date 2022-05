92 Visite

Calvizzano, Incontro sull’Ue con gli alunni dell’I.C. Marco Polo: mercoledì 25 maggio al via l’iniziativa del Comune

Mercoledì 25 Maggio alle ore 10:30 gli alunni dell’Istituto Comprensivo Marco Polo saranno graditi ospiti nella sala Consiliare del Comune di Calvizzano per un incontro sull’Unione Europea.

Questa iniziativa didattica è la prima di una lunga serie di attività che insieme all’Assessore Oscar Pisani, all’Amministrazione Comunale e in sinergia con la Dirigente scolastica Dott.ssa Francesca Schiattarella porteremo avanti. Insieme abbiamo voluto fortemente condividere con i nostri alunni delle riflessioni su quanto sia importante comprendere il significato di essere cittadini europei ma soprattutto sulle opportunità che l’Unione offre ai giovani.

Dalla teoria alla pratica perché a breve, in collaborazione con il progetto “Erasmus Plus” , il Comune di Calvizzano ed l’istituto Comprensivo Marco Polo saranno promotori e destinatari di viaggi “interculturali” con lo scopo di accrescere il bagaglio linguistico-culturale dei nostri studenti. E’ arrivato il momento che la dimensione Europea e il sentirsi europei non sia un argomento ostile o di difficile interpretazione per gli studenti e per la comunità.

Inoltre a breve offriremo agli studenti più meritevoli Corsi di Inglese riconosciuti dal British. Un passo alla volta possiamo crescere culturalmente perché è compito di chi amministra fornire i migliori strumenti di apprendimento alle giovani risorse del nostro paese.