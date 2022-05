Somma Vesuviana, «macchina amministrativa deviata». Bianco: «Il sindaco chiarisca»

94 Visite

«Il sindaco di Somma Vesuviana faccia chiarezza sulle inquietanti

dichiarazioni di un esponente di una delle liste a suo sostegno, che in

un discorso pubblico ha parlato di “parti deviate” della macchina

amministrativa, tirando in ballo persino i servizi segreti». A dirlo è

Giuseppe Bianco, candidato a sindaco di Somma Vesuviana alle prossime

elezioni del 12 giugno, in riferimento ad alcune dichiarazioni di un

sostenitore del suo competitor, ispiratore di una lista a suo sostegno

«Due sono le cose: o si tratta di parole fuori luogo o di un atto di

accusa gravissimo, che va chiarito immediatamente. Sconcertante è, poi,

il silenzio del mio competitor, che ascolta il discorso e tace: un

silenzio quanto mai eloquente», continua Bianco, che sulla vicenda ha

anche lanciato un video dalla propria pagina facebook.













