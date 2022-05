Costi dell’energia, accordo Polieco: Federesco a sostegno delle imprese del riciclo

39 Visite

Mondo del riciclo in grave difficoltà per i rincari energetici. Il consorzio nazionale dei rifiuti dei beni in polietilene Polieco ha recentemente siglato un accordo di collaborazione con la Federazione nazionale delle Esco (Federesco) per mettere a disposizione delle imprese associate concreti strumenti di sostegno.

Con la rete delle Esco, il Consorzio darà il via ad un percorso di supporto nella pianificazione e realizzazione di nuovi interventi di efficienza energetica nonché in quelli già progettati e avviati. Le imprese potranno rivolgersi al Polieco per poter accedere a un audit energetico di primo livello e contare su qualificati professionisti che svolgeranno attività di consulenza finalizzata a individuare la baseline di riferimento dei consumi antecedenti ad interventi di efficientamento energetico e laddove questi siano già presenti la verifica dei relativi sistema e programma di misura.

Il Polieco, attraverso l’accordo, potrà garantire alle imprese associate, anche il supporto per realizzare, migliorare e mantenere dei sistemi di gestione dell’energia, secondo la norma ISO 50001, che prevede la predisposizione di processi e sistemi necessari per migliorare l’efficienza energetica degli impianti industriali.

Federesco attiverà una task force specifica, con l’obiettivo di individuare le opportunità tecnico-economiche a favore delle imprese. In particolare, nella proposta di interventi e a seconda delle specifiche esigenze, privilegerà impianti di cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento, impianti fotovoltaici e solari termici di grandi dimensioni, recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale.

Federesco inoltre accompagnerà il comparto del riciclo meccanico dei rifiuti plastici anche nella interlocuzione con i Ministeri competenti, al fine di avviare il riconoscimento di “imprese a forte consumo di energia”. Attività di formazione, informazione e sensibilizzazione saranno svolte in modo da creare sempre maggiore consapevolezza sul tema e agevolare le imprese nel percorso verso la transizione ecologica e la riduzione dei costi energetici. Una particolare attenzione sarà dedicata anche alla ricerca e all’innovazione tecnologica sulla produzione di energia verde dagli scarti agricoli.

“L’accordo con Federesco punta a sostenere attivamente le aziende che, da oggi, potranno rivolgersi ad un nostro sportello dedicato, accedendo a un servizio di consulenza gratuito – commenta il presidente del Polieco Enrico Bobbio – Man mano che il percorso andrà avanti saranno determinate e promosse forme incentivanti di premialità per le imprese che adotteranno sistemi energetici meno impattanti sull’ambiente”. “Siamo grati al presidente Bobbio di poter firmare questo accordo che consente al settore di promuovere azioni a favore della sostenibilità e di costruire un percorso di sensibilizzazione ed educazione ambientale” – sottolinea il presidente di Federesco, Claudio Ferrari – “Con questo accordo le E.S.Co. supporteranno le esigenze delle imprese rappresentate da Polieco nell’ambito di interventi di efficienza energetica, di generazione distribuita e per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili”.













