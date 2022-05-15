La voce del cittadino. Marano, via Arbusto di nuovo al buio. Chi avvisa la ditta delle manutenzioni?

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NUOVA SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI E LETTORI DI VIA ARBUSTO. LA STRADA E’ DI NUOVO AL BUIO, DA QUATTRO GIORNI SECONDO LE INFORMAZIONI FORNITE AL NOSTRO PORTALE. LO ERA STATA PER MOLTI MESI, POI, DOPO I NOSTRI ARTICOLI, LA SITUAZIONE ERA TORNATA ALLA NORMALITA’. ORA L’ENNESIMO DISSERVIZIO. CHI AVVISA LA DITTA PER LE MANUTENZIONI? IL TECNICO COMUNALE INCARICATO DI CONTATTARE L’IMPRESA LO SA O DOBBIAMO RIFERIRGLIELO SEMPRE NOI?

Segnalato da vari residenti dell zona.

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