La voce del cittadino. Marano, via Arbusto di nuovo al buio. Chi avvisa la ditta delle manutenzioni?

121 Visite

NUOVA SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI E LETTORI DI VIA ARBUSTO. LA STRADA E’ DI NUOVO AL BUIO, DA QUATTRO GIORNI SECONDO LE INFORMAZIONI FORNITE AL NOSTRO PORTALE. LO ERA STATA PER MOLTI MESI, POI, DOPO I NOSTRI ARTICOLI, LA SITUAZIONE ERA TORNATA ALLA NORMALITA’. ORA L’ENNESIMO DISSERVIZIO. CHI AVVISA LA DITTA PER LE MANUTENZIONI? IL TECNICO COMUNALE INCARICATO DI CONTATTARE L’IMPRESA LO SA O DOBBIAMO RIFERIRGLIELO SEMPRE NOI?

Segnalato da vari residenti dell zona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS