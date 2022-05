91 Visite

Già conosciuto come “il Santo di Pianura”, quartiere della periferia occidentale di Napoli in cui è nato, padre Giustino Maria Russolillo sarà proclamato ufficialmente Santo. Papa Francesco ha infatti riconosciuto il miracolo attribuito al prelato, dando così il via all’iter di canonizzazione, che si celebrerà oggi, 15 maggio 2022. A Pianura sorge anche una statua in suo onore.













