Boris Becker, la leggenda del tennis mondiale è in carcere

Come si fa a finire sul lastrico dopo aver guadagnato almeno 130 milioni dollari? Come si può essere condannati a due anni e mezzo di prigione per bancarotta dopo essere stato un’icona dello sport tedesco ed aver trainato l’industria dell’intera disciplina, trattenendo le ATP Finals per dieci anni fra Francoforte ed Hannover?

Boris Becker è riuscito anche in quest’impresa, dopo aver fatto impazzire il mondo aggiudicandosi Wimbledon a 17 anni nel 1985 – tuttora più giovane di sempre -, salendo nel gennaio 1991 al numero 1 del mondo e collezionando fra i 49 titoli 6 Slam come simbolo di un tennis potente, atletico ed agonisticamente feroce. Solo perché è un fenomeno dall’illustre passato e, secondo il suo legale, è completamente sul lastrico, senza più possibilità di garantirsi altri introiti in futuro visto che la sua reputazione esce completamente distrutta da questa condanna, è riuscito con un altro dei suoi fantastici tuffi ad ottenere una riduzione della pena di cinque anni, dai 7 che sembrava dovesse subire.