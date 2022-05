Marano, reddito di cittadinanza e progetti di pubblica utilità: da oggi in 16 impiegati per il miglioramento del verde pubblico

246 Visite

Progetti di pubblica utilità con l’utilizzo di percettori di reddito di cittadinanza. Sono 26, al momento, le unità impiegate nei due progetti per il miglioramento del verde pubblico (villette comunali, aiuole, edifici pubblici e scuole) e per il supporto agli uffici comunali. Sedici per il verde, dieci per il supporto agli uffici dell’Ente. Il progetto per il verde, da quanto si evince nella determina pubblicata dal Comune, dovrebbe iniziare oggi e terminare a fine dicembre; l’altro invece dovrebbe essere iniziato lo scorso 21 aprile.













